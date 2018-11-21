В МВД определили четкую последовательность действий полицейских в случае выявления лиц, транспортных средств и документов, сведения о которых содержатся в банках данных Интерпола.

Соответствующий порядок утвержден приказом МВД от 2 октября 2018 года № 808, который вступил в силу 20 ноября. Об этом ЮрЛига.

В случае выявления лица, в отношении которого в банках данных Интерпола есть сведения, предусматривающие его задержание (арест) и экстрадицию, полицейский незамедлительно информирует об этом по номеру "102" и рапортует руководителю территориального органа.

Руководитель территориального органа отправляет сведения о личности уполномоченному подразделению, которое в течение трех часов с момента получения такой информации подтверждает актуальность розыска.

Если данные подтверждаются, то территориальный орган принимает меры по задержанию лица в порядке, предусмотренном статьями 208 и 582 УПК. В случае выявления лица, в отношении которого в базах Интерпола есть сведения как о пропавшем без вести, полицейский:

уведомляет его об этом и в установленном законодательством порядке проводит опрос;

безотлагательно сообщает о факте обнаружения лица руководителю территориального органа (подразделения) рапортом.

Если полицейский обнаружит транспортное средство, в отношении которого в базах Интерпола есть информация как о похищенном, полицейский:

задерживает транспортное средство и принимает меры по установлению личности водителя и лиц, находящихся в транспортном средстве;

о факте обнаружения информирует по номеру "102" и рапортует руководителю территориального органа (подразделения), который регистрирует сообщение в журнале единого учета.

Полицейским запрещается:

использовать банки данных в личных целях или целях, не связанных со служебной деятельностью;

разглашать информацию, которая стала известна им в связи с использованием банков данных третьим лицам.

Как сообщала "Страна", выход Украины из Интерпола будет ударом по всей правоохранительной системе страны.

Кроме того, не забывайте: именно из Интерпола в Украину ежесуточно поступает информация о незаконных финансовых транзакциях по всему миру. В том числе, и в офшорных зонах. А эти данные имеют огромное значение для экономической безопасности любой страны.

Отметим, что новым главой Интерпола стал кореец Ким Чонгчанг.