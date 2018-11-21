Корпорация NASA проведет крупную проверку в компаниях Boeing и SpaceX из-за видеоролика, на котором предприниматель Илон Маск пьет виски и курит марихуану. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сотрудники космического агентства намерены проследить, как в корпорациях организован рабочий процесс и соблюдаются ли правила безопасности.

В начале сентября Илон Маск выступил в прямом эфире популярного американского подкаста The Joe Rogan Experience. Он обсуждал технологии, бизнес и общество, употребляя перед камерой алкоголь и марихуану. Поведение предпринимателя вызвало у руководства NASA подозрения относительно поведения остальных сотрудников SpaceX, которую Маск возглавляет. Издание утверждает, что Boeing решили проверить "заодно".

Компании SpaceX и Boeing – конкуренты, обе корпорации выиграли конкурс NASA на доставку астронавтов к Международной космической станции. Представитель NASA Уильям Герстенмайер подчеркнул, что люди должны быть уверены в безопасности ракет, которые запускаются в космос.

Ранее "Страна" сообщала, что деморализованный Илон Маск покурил траву в прямом эфире, а поплатилась за это Tesla.

Также мы писали о том, как Илон Маск потерял кресло главы Tesla.