В Минюсте Украины начали готовить законодательные изменения, которые позволят расширить практику применения электронного мониторинга (ношения "электронного браслета"), что разгрузит пенитенциарные учреждения Украины. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает Интерфакс.

В настоящее время украинские следственные изоляторы заполнены в среднем на 85%, Лукьяновское СИЗО - на 99%.

"Частично разгрузить следственные изоляторы возможно за счёт расширения практики применения "электронного браслета". В учреждениях пенитенциарной системы содержатся люди, осужденные по статьям, по которым в других странах содержание под стражей может быть заменено на иную ограничительную меру, в частности, ношение "электронного браслета", - рассказал Чернышов.

По словам замглавы Минюста, внедрение такой практики в Украине сэкономит средства налогоплательщиков, разгрузит СИЗО, приблизит украинскую пенитенциарную систему к модели, при которой система наказания будет исправлять и ресоциализировать.

Чернышов сообщил, что при помощи международных экспертов из Норвегии, Литвы и других стран Минюст вплотную занялся наработкой базы изменений в законодательство по реализации системы электронного мониторинга.

"Мы изучаем вопрос, как расширить практику применения системы электронного мониторинга (ношение "электронного браслета") для большего числа как подозреваемых в преступлениях, так и осужденных", - отметил замминистра.

По его словам, в других странах электронный мониторинг применяется намного шире, чем в Украине: с его помощью продолжают контролировать людей после условно-досрочного освобождения (УДО), также он применяется в отношении, к примеру, педофилов и насильников, даже после полного отбытия наказания.

Кроме того, как рассказал Чернышов, электронный мониторинг может заменить отбывание наказания в учреждении по ряду статей, такой вид контроля применяется и в отношении подозреваемых.

"Безусловно, в отношении подследственных, в случаях которых высок риск совершения повторного преступления, давления на свидетелей и на следствие, об изменении меры пресечения на электронный мониторинг не может быть и речи. Но и в украинском УПК есть масса статей, при которых нет смысла отправлять человека в СИЗО. Такая практика позволила бы снизить расходы бюджета", - отметил Чернышов.

Он рассказал, что в ряде стран электронный мониторинг не только сокращает расходы госбюджета на содержание подследственных и заключенных в учреждениях, но и является источником наполнения бюджета. "Я говорю о практике, когда субъекты электронного мониторинга за браслеты сами платят. В США - это около $20 в сутки, в странах ЕС - в среднем около 22 евро в сутки", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что Минюст пока только рассматривает возможность расширения сферы действия электронного мониторинга в Украине и изучает международный опыт. "Полагаю, только на обсуждение необходимых изменений к законодательству и их подготовку уйдет не менее года. Но даже когда они будут одобрены, эксперимент точно не будет проводиться в масштабах всей страны. Для начала он будет реализован на примере "пилотов". Сейчас мы определили в качестве пилотных проектов – Белую Церковь и один из районов Харькова, поскольку там есть сильная пробация и научная база", - добавил он.

Чернышов напомнил, что из-за недостаточного финансирования во многих учреждениях пенитенциарной системы ненадлежащие бытовые условия, возраст зданий некоторых учреждений превышает 100 лет. По словам замглавы Минюста, в 2018 году на капитальные инвестиции в пенитенциарные учреждения финансирование не предусмотрено. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 220 млн грн на ремонт Лукьяновского СИЗО и двух учреждений в Херсоне – это Херсонское СИЗО и лечебное учреждение для больных туберкулезом.

Как сообщала "Страна", треть вышедших после тюрьмы украинцев имеют серьезные психологические проблемы.

"Не все освобожденные лица могут проживать в собственных жилых помещениях, устроиться на работу: около трети из них имеют проблемы психологического характера, почти половина - проблемы со здоровьем, что приводит к повышению уровня безработицы, распространение социально опасных болезней и увеличения численности бездомных", - говорится в сообщении.

Отметим, что бунт экс-торнадовцев оставил Лукьяновское СИЗО без прежнего руководства.