В Китае обнаружили самую высокую в мире девочку-подростка, рост которой в 11 лет составляет 208 сантиметров. Рекордсменку зовут Чжан Цзыюй и она проживает в городе Цзинань. Об этом пишет Daily Mail.

Чжан признается, что мечтает стать профессиональной баскетболисткой. Девочка много времени уделяет спорту, однако несмотря на это, она хорошо учится, увлекается музыкой и танцами.

Фото: dailymail.co.uk

Спортом она вдохновилась из-за матери, которая раньше играла за сборную страны, а в настоящее время является тренером местной команды. Родители у Чжан также высокие - их рост составляет 180 сантиметров.

Фото: dailymail.co.uk

Согласно статистике, рост типичной шестиклассницы в Китае составляет 137 сантиметров, и Чжан намного опередила сверстниц. Однако несмотря на это, одноклассники хорошо к ней относятся и нередко просят, чтоб она подняла их на руки.

В настоящее время в Книге рекордов Гиннеса самой высокой девочкой признана 12-летняя британка Софи Холлинс, которая выросла до 188 сантиметров.

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