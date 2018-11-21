В среду, 21 ноября, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 копейки - до 27,774898 грн/$1 по сравнению с предыдущими показателями в 27,763875 грн/$1.

Таким образом, курс гривни к доллару снизился на 0.04%. Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,745 грн/$1 с 27,7475 грн/$1 днем ранее. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,735-27,755 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 ноября снизился до 27,7776 грн/$1 с 27,7673 грн/$1.

Как сообщала "Страна", официальный курс валют НБУ на 21 ноября выглядел следующим образом: 100 долларов США - 2776.3875; 100 евро - 3170.9122; 10 российских рублей - 4.2331. Отметим, что по сравнению с долларом, евро, в свою очередь, подешевел на 2 копейки. Что касается российского рубля, его стоимость также остается прежней.

Напомним, инвесторы считают, что настоящий обвал курса доллара еще впереди.