Первоочередной задачей для Национального банка в 2019 году будет восстановление кредитования. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"Первоочередной задачей для Национального банка в следующем году будет восстановление кредитования, ведь именно кредитование является одним из главных двигателей экономического роста", - сказал Смолий.

По словам главы Нацбанка, восстановлению кредитования будут способствовать как институциональные сдвиги с защищенностью кредиторов, в частности функционирование Кредитного реестра, который уже работает в Национальном банке, так и защита прав потребителей финансовых услуг.

"Потребители, будут чувствовать себя увереннее при принятии финансовых решений, активнее осуществлять финансовые операции и оживлять экономические отношения внутри страны", - отметил Смолий.

Он напомнил, что принятие парламентом разработанного при участии специалистов Национального банка закона "О валюте и валютных операциях" отправляет в прошлое устаревший Декрет о валютном регулировании и вводит новый для Украины принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

"При надлежащих макроэкономических предпосылках и повышении эффективности налогового законодательства, Закон позволит обеспечить полноценное свободное движение капитала и станет прорывным в экономической интеграции Украины с рынком ЕС. Он станет таким себе "безвизом для капитала", - отметил Смолий.

Скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщала "Страна", ранее в НБУ рассказали, как именно упростят переводы за рубеж и другие банковские услуги.

Мы писали, что НБУ расширил возможности банков в работе с запасами налички.

Также в НБУ заявили, что со следующего года влияние массовой миграции на зарплаты в Украине сократится.