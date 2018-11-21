Общественная организация "Государственная инициатива Яроша" объявила о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов организации со всей Украины 19 ноября в Киеве. Об этом говорится в сообщении на странице организации.

"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее", - говорится в заявлении.

Кроме того, в организации напомнили, что лидер движения Дмитрий Ярош не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2019 году. "Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в президенты Украины. Однако он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии, как командующий украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке нами будет принято после официальной регистрации кандидатов", - отмечается в документе.

В организации также подчеркнули, что новая политическая платформа открыта для всех государственнических сил, и призвали "патриотов к единению".

Как сообщала "Страна", ранее Ярош подчеркнул, что лично не претендует на мандаты и должности, а также считает взвешенным и правильным отказ главы "Свободы" Олега Тягнибока от участия в президентских выборах.

Напомним, форматы участия националистов в президентских выборах еще не определены. Один из главных вопросов - будут ли правые силы объединяться и совместно лоббировать единого кандидата Кошулинского, Билецкого, Яроша или его преемника Андрея Тарасенко. Детально об этом - в материале "Страны".