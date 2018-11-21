Белорусское госпредприятие "Нефтебитумный завод" хочет принять участие в аукционе по продаже 78,28% акций украинской энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Об этом говорится в данных Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает агентство Интерфакс-Украина.

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" официально стартовал 29 октября, 13 декабря в 11:00 состоится аукцион. У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

"Нефтебитумный завод" (ранее – "Веска-ЭмульБит"), основанный в 1997 году, – один из крупнейших в Беларуси производителей дорожного битума, а также один из его главных импортеров в Украину.

"Центрэнерго" является крупнейшей энергогенерирующей компанией. В ее состав входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций - 7690 МВт, что составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласился продать "Центрэнерго" за 6 млрд гривен. Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.

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