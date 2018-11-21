МВД России подготовило проект указа о незамедлительном предоставлении гражданства жителям Крыма, выехавшим с полуострова до его аннексии Россией, сообщила временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова, передают РИА Новости.

"В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо", — пояснила Казакова, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

По ее словам, сейчас вернувшиеся домой крымчане не могут получить гражданство России и "становятся иммигрантами на своей Родине".



В конце июня первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента проект о праве на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе.

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