Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал коррупциогенным проект закона об адвокатуре, внесенный в Верховную Раду президентом как неотложный. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, написал на своей странице в Facebook член профильного комитета Игорь Луценко.

"Этим мы с коллегами помогаем предохранить институт адвокатов в Украине от попыток сделать его контролируемым властью", - сообщил Луценко, который считает, что с таким "клеймом" вероятность прохождения проекта 9055 через зал невысока. "Надеюсь, авторы учтут эту позицию, и скоро мы увидим совсем другой, тщательно проработанный со всем сообществом документ", - отметил нардеп.

Скриншот: facebook.com/igor.lutsenko

Напомним, ранее Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины рекомендовало вернуть на доработку проект Закона Украины № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" субъекту законодательной инициативы. К документу негативно относятся и в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ранее "Страна" анализировала, зачем президент продвигает новый закон об адвокатуре и что это принципиально поменяет.

Также мы писали о том, что Совет адвокатов попросил депутатов Рады не поддерживать законопроект "Про адвокатуру".