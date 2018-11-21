В Индонезии на берег выбросило мертвого кита, у которого в желудке обнаружили шесть килограммов пластика, в том числе 115 пластиковых стаканчиков и два шлепанца. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сотрудники индонезийского национального парка Вакатоби и экоактивисты начали исследовать причины смерти животного после сообщений о том, что местные деревенские жители начали разделывать тушу кита. Вместе с сотрудниками индонезийского Всемирного фонда дикой природы (WWF) эксперты извлекли из желудка девятиметрового кашалота пластиковый мусор.

В желудке находилось 115 пластиковых стаканчиков, четыре бутылки, 25 пакетов, два шлепанца, нейлоновый мешок и еще около тысячи пластиковых фрагментов.

Координатор по сохранению морских видов WWF Индонезии Дви Супрапти сообщила агентству, что из-за разложения туши эксперты не смогли определить причину смерти кита, но "то, что мы видим, по-настоящему ужасно".

Фото: twitter.com/Reuters

Фото: Скриншот apnews.com

Индонезия по объемам пластикового загрязнения занимает второе место в мире после Китая. Страна производит 3,2 миллиона тонн пластикового мусора, из которого 1,29 миллиона тонн попадает в океан. При этом власти Индонезии собираются сократить использование пластика в стране на 70% к 2025 году.

Ранее в Испании на берег выбросило кашалота, который съел 29 кило пластика.

Также ученые выяснили, что пластик из океана попадает сначала к рыбам, а потом и к тем, кто ими питается.

Как сообщала "Страна", пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины.