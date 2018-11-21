Харьковский школьник Деонис Ткемаладзе установил рекорд по посещениям уроков. За все 11 лет обучения он не пропустил ни одного занятия, что является рекордом для нашей страны. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в школе! На фото - парень-уникум. Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов из рекордов: ни единого пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе! Добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет. А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов", - написала Ветрова в своем Facebook.

Фото: facebook.com

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