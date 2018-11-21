Финская политическая партия "Истинные финны" потребовала возвращения территорий, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Хенри Хаутамяки (Henri Hautamäki) у себя в Twitter.

"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года", - говорится в сообщении.

Это решение партия опубликовала по итогам своей осенней конференции. К сообщению была добавлена карта с территориями, которые "Истинные финны" желают вернуть.

Известно, что партия "Истинные финны" была основана в 1995 году. Ее часто критикуют за националистические взгляды и популистские высказывания. Кроме того, ее члены придерживаются критического отношения к экономической политике Евросоюза. На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в финском парламенте.

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