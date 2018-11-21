В конце этой недели президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Словакии Андреем Киской и с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, у Петра Порошенко в пятницу, 23 ноября, запланированы переговоры с Андреем Киской, а в субботу, 24 ноября - с Раймондсом Вейонисом. Обе встречи пройдут в Мариинском дворце в Киеве. Какие именно вопросы будут подниматься во время встреч - не сообщается. Что касается Словакии, вероятно, встреча будет проходить в контексте председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что на полях в Париже президент Украины встретился с президентом США.

Также мы писали о том, что Порошенко избежал в Париже встреч с Путиным.