Украинская авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону. Об этом сообщает avianews.com.

Согласно расписанию, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года и будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. С аналогичным расписанием будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом. Минимальная цена билета в одну сторону - от 500 гривен с учетом перевозки только 7 кг ручной клади.

Стоимость авиабилета с включенным багажом до 23 кг начинается от 800 гривен в одну сторону. Сейчас SkyUp выполняет чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP! Флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700.

Как сообщала "Страна", украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на рейсы в Грузию, Болгарию, Словакию и Испанию.

Ранее Ryanair запустила рейсы из столицы Украины в Лондон, Барселону, Вильнюс, Варшаву и Братиславу.

Также "Страна" писала, что WizzAir запускает прямой рейс в Вену из аэропорта "Киев". Первый вылет - 28 октября.