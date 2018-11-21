Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов, а Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.

Кроме того, премьер предложил рассмотреть заявление Тараса Кутового о его увольнении с должности Министра аграрной политики и продовольствия.

"Страна" узнала, кого предлагают в новые министры и что известно об этих людях.

Ирина Фриз

Кандидат на пост министра по делам ветеранов в прошлом была пресс-секретарем Петра Порошенко.

Ирине Фриз 44 года, она родилась в Евпатории. Там же начинала свою трудовую деятельность в качестве простого продавца. В конце 2001 года Фриз перебралась в Киев, где работала специалистом по связям с общественностью.

В 2003 году Ирина Фриз окончила с красным дипломом факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. В мае того же года она на общественных началах стала помощником Петра Порошенко, тогда еще народного депутата Украины, и проработала на этом посту почти два года – до марта 2005 года. Потом она стала помощником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С мая 2008 по январь 2013 года Ирина Фриз была ведущим специалистом аппарата совета Национального банка Украины.

В ходе президентских выборов 2014 года она возглавляла информационный департамент избирательного штаба Петра Порошенко. В июне - августе 2014 года была руководителем Главного управления общественных коммуникаций и информации Администрации Президента. С августа по декабрь 2014 года была руководителем Главного департамента информационной политики Администрации Президента. В 2014 году избрана народным депутатом Украины по спискам Блока Петра Порошенко.

Как видим, у Фриз нет никакого опыта социальной работы - не говоря уже о участии в боевых действиях. Зато отчетливо прослеживаются ее связи лично с Порошенко. Возможно, в этом кроется секрет кадрового назначения в министерство, которое заработает с 2019 года.

О том, что Фриз может возглавить министерство по делам ветеранов, стало известно еще летом. Это "хлебное" место - ведомство возьмет на себя распределение всей помощи ветеранам: как от государства, так и от международных доноров. И главный скандальный момент в назначении туда бывшего пресс-секретаря Порошенко - в том, что она не имеет отношения к войне и к ветеранам. При том, что в Украине огромное число реальных ветеранов, которые знают о проблемах своих коллег по АТО изнутри.

"Ветеран для ветеранов" - так звучит американская модель назначения на подобные должности. Говорили, что ее используют и в Украине. Однако победила политическая (и, весьма вероятно, коррупционная) целесообразность.

Впрочем, Фриз обещала привести в министерство команду, где будут присутствовать ветераны. Однако пока этот тезис под сомнением: предыдущие опыты по назначению начальства в аналогичное ведомство - Госслужбу по делам ветеранов - окончились скандалом. Тогда в руководители выдвинули атошника Валентина Манько, который мало того, что провалил конкурс, но еще имел и уголовное прошлое.

Что будет при формировании команды более высокорангового министерства, где ожидаются и более серьезные потоки бюджетных средств - покажет время.

Оксана Маркарова

Кандидат в главы министерства финансов сейчас является исполняющим обязанности министра. Она была назначена Гройсманом и.о. после того, как ушел в отставку Александр Данилюк.

Маркаровой 42 года, она родом из Ровно. Училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень магистра экологических наук, а затем - в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года Маркарова занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. В это время она познакомилась с Натальей Яресько, а та, в свою очередь, тогда была соучредителем и главным исполнительным директором Horizon Capital, который управлял фондом.

С 2015 года Оксана Маркарова перешла в госслужащие.

С марта 2015 по апрель 2016 была заместителем министра финансов и руководила аппаратом во времена Наталии Яресько.

29 апреля 2016 года была назначена на должность Первого заместителя министра финансов Украины. 8 июня 2018 года Маркарова была назначена и.о. министра финансов. Присутствует в наблюдательных советах государственных банков: "Ощадбанк", "Эксимбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк".

Предыдущий глава Минфина Александр Данилюк был уволен после конфликта с Гройсманом из-за подчинения налоговой. В мае на заседании Кабмина между ними произошла перепалка. Во время заседания Данилюк потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого уже было подано. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

Позже Данилюк объяснил журналистам, что причина конфликта в разногласиях с премьером по реформе ГФС. Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой, что вызвало протест Данилюка.

В ответ министр написал письмо странам G7 о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом с целью "избежать двусмысленности и манипуляций".

Данилюк также указал, что действующая власть мешала реформированию ГФС. По его словам, Гройсман заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей. 7 июня 2018 года Верховная рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром.

После ухода Данилюка Маркарова предложила разделить налоговую и таможню - по ее словам, этого требуют международные кредиторы. Вопрос реформы ГФС снова встал после скандала с ее бывшим главой Мирославом Проданом, который недавно покинул страну накануне вручения подозрения.

Таможня с лета стала ареной борьбы между силами "Народного фронта" при поддержке премьера Владимира Гройсмана - и президентской "гвардии". Впрочем, предложение Гройсмана по Оксане Маркаровой вряд ли автоматически вводит ее в "команду премьера" - на должность главы Минфина в последние годы обычно назначаются только те, кому доверяет МВФ. Маркарова явно из той же когорты, что и Яресько с Данилюком, которые были "государством в государстве", а последний даже позволял себе некую фронду в отношении своего руководства.