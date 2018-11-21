В метро Киева презентовали научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности", авторами которого выступили Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с КП "Киевский метрополитен". Об этом сообщает "Укринформ".

Поезд будет курсировать на "синей" ветке киевского метрополитена. В одном из его вагонов размещена серию информационных постеров, которые рассказывают пассажирам про уникальные факты из истории, культуры, быта Украины и о ее государственный потенциал в начале ХХ века.

Кроме того, из фото люди узнают, что именно нежелание советской власти отпустить Украину из состава СССР привело к одному из крупнейших преступлений в истории человечества - Голодомору-геноциду, объектом которого стала украинская нация.

Как отметила генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стесюк, украинцы плохо осведомлены о Голодоморе, для многих этот геноцид до сих пор является историей о голоде, который "возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией".

Поэтому возникла острая необходимость привлекать новые форматы подачи информации, которые бы позволили охватить максимальную аудиторию. В киевском метрополитене сообщили, что поезд будет курсировать на синей ветке до 10 декабря.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь за 1,1 млрд гривен.

Напомним также, что в метро Киева после первого снега и коллапса на дорогах образовались пробки из пассажиров.

Ранее "Страна" писала, как полиция силой затолкала директора Freedom House в Украине и других активистов в метро.