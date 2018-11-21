Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить обстоятельства реставрации памятника Артему (Сергееву) в Святогорске Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"По моему предложению премьер-министр поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту Артему (Сергееву), которая осуществляется возле Святогорска Донецкой области вопреки закону о декоммунизации", - написал Кириленко.

Скриншот: facebook.com/VyacheslavKyrylenko.press

Ранее сообщалось, что в Святогорске Донецкой области продолжается реставрация созданного 1927 года памятника советскому революционеру Федору Сергееву (Артему), высота которого составляет 22 метра.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сообщил в Facebook, что на реставрацию памятника национального значения из областного бюджета выделено 388 тыс. грн.

"За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы. Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной с наступлением тепла", – отметил чиновник.

По его данным, последний раз реставрировали памятник Артему в 1983 году, а в 2014-м он пострадал от попадания молнии. Скульптура работы Ивана Кавалеридзе не попала под действие закона о декоммунизации из-за статуса памятника национального значения.

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