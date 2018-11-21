Киностудия Marvel выпустила в виде книги официальную хронологию своей киновселенной, пишет студия.

В книге "Marvel Studios: The First 10 Years" рассказана история создания фильмов, начиная с первого "Железного человека". Новая книга продается за 17 долларов. В ней показана следующая хронология киновселенной Marvel:

1943-1945 годы: "Первый мститель";

2010 год: "Железный человек";

2011 год: "Железный человек 2", "Невероятный Халк", "Тор";

2012 год: "Мстители", "Железный человек 3";

2013 год: "Тор 2: Царство тьмы";

2014 год: "Первый мститель: Другая война", "Стражи Галактики", "Стражи Галактики 2Й;

2015 год: "Мстители: Эра Альтрона", "Человек-муравей";

2016 год: "Первый мститель: Противостояние", "Человек-паук: Возвращение домой";

С 2016-го до 2017-го: "Доктор Стрэндж";

2017 год: "Черная Пантера", "Тор: Рагнарек", "Мстители: Война бесконечности".

В списке нет фильма "Человек-муравей и Оса", так как хронология составлялась до его появления в кинотеатрах. Можно предположить, что картина располагается рядом с "Войной бесконечности".

После премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой" фанаты вселенной Marvel начали упрекать её создателей в том, что фирма нарушает собственные каноны. На фоне этого Кевин Фейги (продюсер студии Marvel) пообещал, что компания расставит все фильмы в правильном порядке. Фейги сдержал обещание.

Ранее "Страна" сообщала, что умер знаменитый Стэн Ли - создатель Вселенной Marvel, Человека паука и Халка.

Также мы писали о том, что во вселенной Marvel появятся ЛГБТ-персонажи.