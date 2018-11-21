Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, его слова приводит The Daily Telegraph.

"Пока Украина сталкивается с агрессивными действиями России, она будет иметь надежного партнера в лице Соединенного Королевства", - заявил Уильямсон.

Сообщается, что в Украину дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа. Помимо этого, в регион прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании с экипажем численностью 72 человека.

"Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине защищать свободу и демократию", - говорится в обнародованном заявлении британского министра обороны.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада может рассмотреть проект изменений в Конституцию по поводу НАТО и ЕС на этой неделе.

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