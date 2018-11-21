С начала боевых действия на Донбассе погибли 487 украинских десантников. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых заданий. Погибли в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память и вечная слава", - сказал Порошенко в среду, 21 ноября, во время встречи с составом десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.

Память всех погибших десантников почтили минутой молчания.

Выступая перед военными, президент также заявил, что армия является единственной надежной гарантией государственной независимости и безопасности украинцев. Он добавил, что это - воины, которые за прошедшие четыре года буквально воскресили Вооруженные Силы Украины, вывели их из состояния руины, научились воевать и побеждать.

Фото: president.gov.ua

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