Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает телеканал 112.ua.

Предполагается, что соглашение о ЗСТ будет способствовать активизации торговли между Украиной и Израилем, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения доступа товаров на рынки Украины и Израиля.

С момента вступления соглашения в силу Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% сельскохозяйственных товаров (рыба, масла растительные, овощи консервированные) и около 80% промышленных товаров (лекарства, удобрения, стройматериалы и т.д.). Кроме того, предусмотрены переходные периоды до полной отмены пошлин, частичная либерализация пошлин и определены исключения из этого режима торговли.

Израиль станет 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что Украина намерена подписать с Турцией договор о ЗСТ до конца года.

Мы писали, что Канада подписала соглашение о ЗСТ с Украиной.

Также по итоги ЗСТ с ЕС иностранные производители уже теснят украинскую продукцию и на внутреннем рынке.