В Верховную Раду внесен законопроект №9306 об уголовном наказании за клевету.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) во главе с Сергеем Томиленко уже призвал его бойкотировать. Да и не первая это попытка сажать в тюрьму за клеветнические высказывания - как их понимают власти.

Опасность этой и подобных инициатив - именно в трактовках. Они открывают для власти возможность, имея подконтрольные суды, прятать за решетку неуогдных блогеров и журналистов. Да и всех, кто может сказать что-то нехорошее про властьимущих (очевидно, что криминализация клеветы направлена именно в их пользу).

"Страна" разобралась, о чем идет речь в этом законопроекте - и вспомнила о его предшественниках.

О чем новый законопроект

Его авторы Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великий - все из фракции Блок Петра Порошенко.

В пояснительной записке к документу указано, что его цель - "установление уголовной ответственности за совершение такого общественно опасного деяния как "клевета", который будет заключаться в умышленном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию".

По мнению авторов проекта, в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с дозволенностью распространения откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов.

"Во многих развитых демократических странах мира практику подачи исков в суд на средства массовой информации не воспринимают как попытку давления, угрозу ограничения свободы слова, а как превентивный механизм и защиту", - пишут народные депутаты.

Они привели целый ряд примеров, как с клеветой борются в Штатах и Европе.



Так, выяснили нардепы от БПП, в Соединенных Штатах наказание за клевету может доходить до 250 тысяч долларов штрафа или 10 лет лишения свободы. Уголовные кодексы 19 штатов США содержат уголовной ответственности за клевету.

Во Франции за клевету можно поплатиться не только штрафом до 45 тысяч евро или тюремным сроком до пяти лет, а запретом заниматься профессиональной деятельностью.

В Германии существует понятие, как клевета против действующей власти, ее оскорбление или призывы к нарушению целостности республики. Наказать за это могут большим штрафом или лишением свободы до пяти лет.

Изучили народные депутаты и законодательство Швеции. В нем, пишут они, различают две формы клеветы - дискредитация и оскорбление. "Если первая форма иногда становится поводом для совершения юридических действий против СМИ, то вторая представляет собой в основном личные обиды "с глазу на глаз" и редко служит основанием для жалоб на прессу", - поясняют законодатели.

Публичное оскорбление или клевета в Италии наказываются 2 годами лишения свободы или штрафом от 1000 до 2000 евро. Законодательство разделяет наказание за клевету и оскорбление, вышедшее в любом СМИ. Так, в этом случае налагается штраф более 500 евро или от 6 месяцев до трех лет тюрьмы.

Уголовный кодекс республики Польша предусматривает штраф или ограничение свободы за присвоение лицу характеристик или поведения, которые могут унизить ее в общественном мнении или вызвать потерю доверия к человеку.

Уголовная ответственность за клевету предусмотрена также в Австрии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Латвии, Литве, Норвегии, Польши, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии.

После перечисления ряда американских и европейских примеров, авторы законопроекта приводят "один из последних случаев распространения ложной информации" в Украине.

"Это случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины о причастности к совершению особо тяжкого преступления - нападения на общественную активистку Катерину Гандзюк", - пишут авторы проекта.

Они указывают, что некоторые СМИ безосновательно, без указания каких-либо доказательств обвиняют народного депутата Украины в причастности к определенным трагических событий.

Этим народным депутатом, которого якобы оклеветали СМИ, является один из авторов этого законопроекта - Николай Паламарчук. Именно его бывшего помощника - Игоря Павловского - арестовали по делу Гандзюк.

Конкретно Паламарчук с соратниками предлагают такие наказания для своих "обидчиков" - представителей СМИ.

1. Уголовный кодекс Украины дополнить статьей следующего содержания:

"Статья 1512. Клевета

1. Клевета, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до двух лет.

2. Те же действия, совершенные путем публичного демонстрирования в произведениях, в средствах массовой информации или в сети Интернет, -

наказываются штрафом в размере от пятисот (8500 гривен) до тысячи пятисот 25 500 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

Соответственно, самое скромное наказание, предлагаемое законодателями за клевету - 8500 гривен. Самое суровое - реальный срок, а именно пять лет тюрьмы.

Если Верховная Рада примет этот законопроект, уголовное производство будет возможно только на основании заявления потерпевшего.

Кто и как пытался криминализировать клевету

В минувший раз попытка криминализировать клевету была предпринята Партией регионов 16 января 2014 года в рамках пакета так называемых "диктаторских" законов. Тогда наказание, предусмотренное законопроектом авторства Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка, было в разы мягче. Так, минимальный штраф составлял 850 гривен. А самый большой срок - 2 года.

Этот закон, который был отменен 28 января 2014 года, вызвал бурю негодования среди сторонников Евромайдана. Особенно рьяно осуждали его принятие представители действующей власти.

Впрочем, через два года нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский пожалел о том, что был отменен "диктаторский закон" о клевете. Об этом он прямо заявил в апреле 2016 года на заседании согласительного совета Рады.

"Я буду инициировать введение ответственности за ложь, как это было раньше. Потому что мы эту норму – боялись диктатуры – сняли и сейчас раскрыли шлюзы. Но шлюзы не воды, которой поливают, а шлюзы, извините меня, не хочу говорить в эфире чего. И эти шлюзы надо закрыть, иначе мы страну потеряем", – заявил он.

По словам Пашинского, в Украине "нет свободы слова, у нас есть свобода лжи". "Нам врут в этом зале, нам врут в этих ток-шоу, и никто не несет ответственности!" – возмутился он.

Негодование Пашинского можно было понять: он стрелял в Вячеслава Химикуса и эта история была очень громкой. Его имя было связано с рейдерским захватом предприятия "Житомирские сладости" и со скандальным законопроектом о спецконфискации без суда. Однако, после возмущения СМИ, Пашинский так и не подал свой обещанный законопроект.

Еще раньше ввести ответственность за клевету хотели в 2012 году. Тогда в стране уже активно раскручивалась информационная кампания против президента Виктора Януковича. Власть "регионалов" понимала, что против нее будут использовать технологии Майдана, которые сработали в 2004 году. И готовилась к ним по-своему.

Закон, за который проголосовала Верховная Рада шесть лет назад 18 сентября, вводил ответственность за оскорбление и клевету – уголовную наряду с административной.

Законопроект добавлял в Уголовный кодекс статьи о клевете и оскорблении, которые должны были трактоваться как преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Уголовная часть документа касалась именно СМИ и публичных выступлений. За клевету на публичных площадках вводилось наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов (17 000 - 25 500 тысяч гривен) или исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев.

За клевету, совмещенную с обвинением личности в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, согласно законопроекту, предусматривался штраф от 1500 до 2500 необлагаемых минимумов (25 500 - 42 500 гривен) или арест на срок от 6 до 8 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

За клевету, осуществленную с использованием своего служебного положения, предлагалось установить штраф от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов (42 500 - 85 000 гривен), а за клевету, спровоцировавшую расстройство здоровья потерпевшего – ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

За оскорбление предлагалось установить наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен) или исправительных работ на срок до 6 месяцев.

Оскорбление в публичном выступлении или СМИ, согласно законопроекту, обошлось бы обидчику в 500-1000 необлагаемых минимумов (8500 - 17000 гривен) или исправительными работами на срок до 1 года.

На законопроект, принятый усилиями Партии регионов, коммунистов и Народной партии Литвина, обрушились международные организации и украинские информационные ресурсы.

Акция протеста СМИ началась 25 сентября 2012 года, а уже на следующий день президент Янукович назвал закон ошибкой и похвалил его автора – регионала Виталия Журавского – за решение отозвать документ из парламента.

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