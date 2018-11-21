Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского "Газпрома" на взыскание Антимонопольным комитетом 172 миллиардов гривен (85,966 млрд грн штрафа и 85,966 млрд грн пени). Об этом говорится в решении суда.

Суд оставил без изменений постановление Хозяйственного суда города Киева от 19 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа. В тексте документа указано, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права. "Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Напомним, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Компания продолжает обжаловать решения и действия государственного исполнителя.

До этого, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Ранее "Страна" сообщала, что Стокгольмский арбитраж объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" в одно дело.

Также мы писали о том, что ГФС Украины потребовала у Нафтогаза 16 миллиардов за выигранный у Газпрома суд.