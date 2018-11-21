В четверг, 22 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса; на Закарпатье ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем +1...-4 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-4 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-4 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем -1...+4 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 22 ноября синоптик рекомендовала одеваться теплее желающим отметить ночью годовщину Майдана.

Ранее синоптик показала карту вторжения в Украину северного антициклона из Скандинавии.