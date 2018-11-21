Общественная организация "АвтоЕвроСила" после разблокирования дорог и прекращения первого этапа борьбы переходит к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!" Об сообщается на странице общественной организации в соцсети.

"После "провального" голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, поэтому сообщество "АвтоЕвроСилы" приняло решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!", - сообщили в организации.

По словам организаторов акци протеста, после подписания спикером Верховной Рады Андреем Парубием законопроектов №8487 и №8488 "АвтоЕвроСила" объявит дату начала акции "Требуем вето от президента!".

В "АвтоЕвроСиле" организации утверждают, что все дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку - вон возраст по акцизу!" были свободны для передвижения, а участники акции действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

"АвтоЕвроСила" называет информационной провокацией заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о силовом разблокировании дорог.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на дороге евробляхеры устроили бой без правил.

Также мы сообщали, что в полиции заявили, что "евробляхер" пытался наехать на их сотрудника под Ровно.