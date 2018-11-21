Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов, а также назначить нардепа от БПП Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности Министра. Также Владимир Гройсман предлагает назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, Министром Украины по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

Гройман также предложил рассмотреть заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности Министра аграрной политики и продовольствия. Министр агрополитики Кутовой подал в отставку в мае прошлого года. Он заявил, что решил заняться инвестициями.

Напомним, 7 июня Рада уволила министра финансов Александра Данилюка, который публично поругался с премьер-министром Владимиром Гройсманом и пожаловался на него западным партнерам. На внеочередном заседании Кабмин назначил и.о. главы минфина Оксану Маркарову.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине создали Госслужбу по делам ветеранов.

Также мы писали о том, что Гройсман рассказал, когда Госслужбу по делам ветеранов превратят в министерство.