Еще свежи в памяти переписки в суде прокуроров Днепровского района столицы (ныне Киевская местная прокуратура N4) из специфической группы "Лисі птахи" в мессенджере "Viber", где они договаривались "отразбоить телефон на районе" у участника судебного заседания, который фиксировал процесс на камеру мобильного.

На днях на рассмотрение Квалификационной комиссии прокуратуры снова попал вопиющий случай с участием другого прокурора из той же прокуратуры Днепровского района Киева. На этот раз предметом разбирательств стало поведение одного из старожилов прокуратуры - Дмитрия Морунова, который служит в прокуратуре с 1998 года. А именно то, что он в присутствии коллег обругал младшую коллегу по работе площадной бранью с использованием таких слов как "соплячка е@ная и тварь".

Судя из решения КДКП которое есть в открытом доступе на сайте конфликт на работе произошел из-за того, что на прокурор Морунов...не захотел идти в суд. То есть выполнять свои прямые обязанности прокурора. Судя из текста решения КДКП, сотрудница Киевской местной прокуратуры N4, которая отвечает за этот участок работы, расписала судебную повестку на Морунова. Казалось бы чего тут необычного и скандального, ведь поддерживать обвинение это конституционная функция прокуратуры. Однако по версии Морунова, у него в тот же день и то же время было другое судебное заседание, в котором он должен был участвовать по поручению Генеральной прокуратуры.

В телефонном режиме он так и сказал коллеге по прокуратуре, отвечающей за получение прокурорами судебных повесток. Однако на этом этапе и возникло недопонимание. Вероятно в суд никто так и не пошел по повестке из-за которой разгорелся сыр-бор. Поэтому вернувшись на работу, прокурор Морунов осыпал младшую коллегу ругательствами и вероятно до такой степени ее обидел, что она через руководство Киевской местной прокуратуры N 4 инициировала обращение в квалификационную комиссию прокуроров по этому поводу.

В результате на заседании КДКП 14 ноября прокурор-матерщинник покаялся в содеянном и отделался выговором за нарушение этических норм поведения сотрудников прокуратуры. Теперь за свой острый язык останется без премиальных перед 1 декабря - профессиональным праздником Днем прокуратуры - пока выговор не снимут.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который одним ударом зарезал в Василькове 30-летнюю жену. Напомним, "Страна" также писала, как в Киеве директор клуба склонял сотрудниц заниматься сексом за 200 долларов.

Ранее стало известно, о чем робот Порошенко говорил с Полтораком: "Идите на х@р".