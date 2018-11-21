Телегруппа "1+1 медиа" должна за производство развлекательного контента "95 квартала" $4 миллиона. Как пишет журнал "Новое время", студия уже целый год производит "Вечерний квартал" за свой счет.

О долгах за производство других шоу издание ничего не пишет. По данным его источников, Коломойский пообещал отдать долг лишь в том случае, если актер станет кандидатом в президенты в реальной жизни.

Сам Владимир Зеленский отказал журналу в комментарии, также не удалось получить комментарий и у Игоря Коломойского.

Канал "1+1" в комментарии изданию не опровергли наличие задолженности: "Наши отношения регулируются коммерческими соглашениями. У сторон нет претензий друг к другу", – комментирует Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1+1".

Штаб Зеленского, как кандидата в президенты, активно работал целое лето. Но в сентябре, по данным издания, комик принял решение не идти на выборы - против были его партнеры по бизнесу и супруга. Тогда всю свою политкоманду кварталовец распустил. Однако в начале месяца, по данным источников журнала, у Зеленского был разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена в том, что с такими рейтингами, как у него,стоит попробовать. Тогда же Коломойский якобы пообещал вернуть долг лишь в том случае, если комик пойдет на выборы. Зеленский, по словам источника НВ, "услышал собеседника".

Экс-директор по производству "Интера" Алла Липовецкая оценила час контента уровня "Вечернего квартала" в $50 тысяч.

"В год только это шоу приносит студии второго номера президентских рейтингов $3,9 млн. А в целом годовой доход "Квартала 95" и смежных проектов эксперты оценивают более чем в $10 млн", - пишет НВ. Хотя, как известно, в год "Вечерний квартал" выпускает не больше 6-7 новых выпусков.

НВ указывает на финансовую отчетность компаний из холдинга "95 квартала" в базе данных YouControl. Весь развлекательный бизнес "95 квартала" разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль. Издание приводит в пример три компании группы: ООО "Студия Квартал 95" о"Квартал-ТВ" ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат - убыток на уровне 3,2 млн грн.

Издание приводит цитату комика из интервью сайту delo.ua, где тот объяснял финансовые результаты своего бизнеса: "Нам лучше произвести в ноль и обеспечить работой всю нашу компанию".

НВ называет продажу готовой продукции и телеформатов за рубеж "особой" статьей дохода кварталовцев. В 2017‑м сериал "Слуга народа" вышел на платном американском канале Netflix. За его формат заплатила американская Fox Studios. Формат также купили во Франции и Греции, а готовый сериал вышел на экраны в Корее, Польше и Болгарии. Также журнал упоминает успехи по продаже формата "Рассмеши комика".

НВ ссылается на данные издания Viva, которое пишет, что кварталовцы готовы выступить перед состоятельным клиентом за $60 тысяч в новогоднюю ночь и немного дешевле - в любой другой вечер. Лично у Зеленского, по данным YouControl, есть в столице ресторан "Фиш-Хаус".

Ранее "Страна" писала о том, что появился новый тизер "Слуги народа", в котором Зеленский выступает перед нардепами с отрубленными руками.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал свой президентский рейтинг.