Во вторник, 20 ноября, четыре нардепа "Радикальной партии Олега Ляшко" одновременно голосовали в Верховной Раде за ряд законопроектов и были в Одесской области. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Во время заседания Верховной Рады "проголосовали" пустые стулья Дмитрия Линько, Андрея Лозового, Игоря Мосийчук и Евгения Дейдея. Нахождение нардепов в Одесской области подтверждается фото и видео на их страницах в соцсетях.

По их словам, они отправились в Рени и Измаил, чтобы остановить "преступную контрабанду" леса-кругляка через местные порты в Румынию. Нардепы отметили, что такое "поручение" им якобы дал лидер фракции Олег Ляшко, который затем на заседании Совета демонстрировал видеоролик их "обличительной операции".

На вопрос представителя Общественного движения, каким образом карточки отсутствующих депутатов-радикалов голосовали, Ляшко коротко ответил: "Нажатием кнопки. Перестаньте троллить. Иди гуляй!"

Впоследствии в кулуарах Верховной Рады Олег Ляшко сказал, что отвечает только за свою карточку. "Я отвечаю только за свою карточку, за дисциплину во фракции ... У нас железная дисциплина!", - заявил лидер радикалов.

По данным организации "Честно", всего 20 ноября состоялось 26 голосований, где Линько, Лозовой и Дейдей голосовали 10 раз, а Мосийчук - 9 раз. Голосования происходили с 13:51 по 18:04. В организации добавляют, что на столе письменной регистрации в Верховной Раде попытались объяснить, что депутат часто случайно расписывается в другом поле или роспись выходит за пределы его поля, и это ошибочно считают другому депутату.

Отмечается, что Дейдей отказался объяснять, каким образом он был письменно зарегистрирован и как голосовала его карточка. Лозовой на утренней и вечерней регистрациях отсутствовал. Он голосовал за те же вопросы, что и Дейдей и при этом вел онлайн-трансляцию в соцсетях из Измаила. Карточка Мосийчука также появилась в слоте после регистрации на вечернем заседании, но приняла участие в девяти голосованиях. Сам Мосийчук в этот момент рапортовал о "обнаружения в Измаиле базы по перевалке леса-кругляка".

Фото: chesno.org

В комментарии журналистам нардеп подтвердил, что весь день 20 ноября был в Одесской области, но о том, что его карточка девять раз голосовала, не знает. "У карточки спросите! Моей карточки со мной не было, я сдаю ее в секретариат. Я не знаю, я только с самолета вернулся. Может кто-то подделал это все, я откуда знаю? ...", - заявил он.

Также сообщается, что карточка нардепа Линько при всех голосований 20 ноября находилась в слоте, но впервые проголосовала только в 13:51. Между тем в 13:45 "радикал" вел Facebook-трансляцию из Рени. Отмечается, что нардепы Радикальной партии по состоянию на 23 октября приняли участие в 47% голосований.

Как сообщала "Страна", во время принятия решения по санкциям против 112-Украина и NewsOne кнопкодавили и голосовали пустые стулья.

Напомним также, что ранее Олега Ляшко поймали на кнопкодавстве в Раде.

Ранее "Страна" писала, как Андрея Лозового застукали за кнопкодавством - голосовал сразу за шестерых.