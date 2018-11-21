С 28 ноября начинается пост в честь Рождества восточной христианской традиции. Соблюдают его не только православные, но и греко-католики. Он продлится 40 дней - с 28 ноября по 6 января. А утром 7 января, после рождественской службы в церкви, верующие пробуют скоромные блюда.

Смысл поста

Без духовной составляющей пост превращается в обычную диету. Его смысл в том, чтобы осознанно замедлить темп жизни и задуматься о важных вещах, сосредоточиться не на плотском (будь-то еда или развлечения), а на духовном, очистить ум и тело. В этот период следует принять греховность своего существования и раскаяться, чтобы сделать себя чище и покорнее воле Бога.

При этом пост неразрывно связан с ощущением радости, а не страданием от ограничений. С радостью познать и услышать себя, стать ближе к богу, довольствоваться малым, стать внимательнее к ближним. Пост помогает подготовиться к такому большому празднику, как Рождество.

Как соблюдать

За несколько дней до начала поста верующие могут покаяться и получить благословение у священника. В этот период советуют чаще ходить в церковь, ограничить пребывание на увеселительных мероприятиях.

Важная составляющая - особый календарь питания. В течение дней верующие не употребляют продуктов животного происхождения - мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Основа питания - постные овощные супы, каши без масла, свежие или приготовленные овощи, фрукты, грибы, орехи, мед.

Животный белок в рационе можно заменить горохом, фасолью, чечевицей, нутом. Овощи полезнее есть не маринованные или в виде консервов, а свежие, тушеные, отварные, приготовленные на пару. Для приготовления блюд подойдут замороженные овощи и смеси из супермаркетов.