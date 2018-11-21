В России номинанта премии "Поэт года" 22-летнего Дмитрия Лучина признали виновным в убийстве 45-летней женщины. Новгородский областной суд вынес решение об аресте сроком на 19 лет колонии строгого режима. Мужчину признали вменяемым. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Сообщается, что убийца обязан выплатить сыну жертвы 1,5 млн рублей морального ущерба. Дело расследовали больше года. Как установили в региональном управлении СК РФ. Дмитрий Лучин познакомился в социальной сети с женщиной вдвое старше него. В ночь на 9 марта 2017 года он пришел к ней в гости, после чего намеренно инициировал ссору, во время которой забил женщину до смерти. Следователи уточняют, что ссору молодой поэт устроил специально, так как заранее планировал убийство.

Подозреваемого задержали через несколько часов после совершения преступления. На месте происшествия криминалисты "обнаружили явные признаки каннибализма". Кроме этого, поэт написал кровью на стене квартиры новое стихотворение: "Чистую душу хочу я все больше, больше, чем милого тела, ведь оргазм от души всегда идет дольше, а от тела час два и сгорело".

"Я собрал кровь в бокал и думаю: дай попробую. Мозг мне тоже по вкусу пришелся. И я еще раз его попробовал", - признался Лучин. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Приговор в силу еще не вступил, поэтому защита может его обжаловать.

Дмитрий Лучин Фото: mk.ru/соцсети

Фото: mk.ru

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