Ультраправые считают оправданными случаи нападения на журналистов, которые в последнее время участились в Украине. По их мнению, это попытки людей выполнить функцию власти. Об этом в эфире канала "Магнолия-ТВ" заявил лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась.

Он отметил, что нападения на журналистов это "народный суд", к которому, по его мнению, люди прибегают из-за бездействия властей.

"Почему народ к этому прибегает - понятно... Люди переживают, что власть не справляется со своими обязанностями... Отчаяние приводит к беспределу. Они это делают не потому что им нравится драться, я сомневаюсь, что кому-то нравится плеваться или давать пощечину журналистке: они переживают, что если российские медиа будут здесь работать, что будет на Донбассе дальше", - заявил Карась.

Также он отметил, что лично он понимает тех людей, которые нападают на журналистов, однако как организация "С14" вряд ли готова к таким действиям. Во время эфира лидер "С14" не взял на себя или организацию ответственность ни за один случай нападения на работников СМИ, отмечая, что даже зафиксированные факты происходили, когда тот или иной человек "выступал не в роли журналиста", либо же поясняя, что он в принципе не считает жертву нападения журналистом.

"Рядом с тобой украинцы п***ят по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать?.. Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет - должны терпеть эту человеческую слабость", - написал Евгений Карась в подводке к эфиру "Магнолии-ТВ" на своей странице в Facebook.

Также лидер "С14" подчеркнул, что "сводить в могилу преступников" - это, по его мнению, функция государства и силовых структур, а не "активистов, ветеранов или домохозяек, которым пришлось выйти на протест".

Скриншот: Facebook/ Євген Карась

Видео: YouTube/ Магнолия-ТВ

Напомним, в Киеве сорвалось заседание суда по делу о нападении на журналистку NewsOne Дарину Билеру.

Также мы писали, что в Украине второй месяц подряд нападают в основном на женщин-журналистов.