Компания Facebook подала заявку на регистрацию патента на технологию, которая позволяет определять, с кем живут пользователи. Таким образом соцсеть сможет отслеживать не только местоположение пользователей, но и тех, с кем они живут.

Система будет распознавать людей на фотографиях, а затем сопоставлять результаты с описаниями снимков и хэштегами к ним (например, #семья, #мама, #дети). Под анализ попадут снимки, загруженные в Facebook и Instagram, причем не только пользователем, но и его друзьями. Также технология будет учитывать IP-адреса устройств, с которых пользователи заходят в соцсеть.

Как сообщает BuzzFeed News, если одна фотография пользователя с двумя женщинами отмечена хэштегом #my_boss_at_home, а вторая, с молодой девушкой, подписана "мой ангел", Facebook определит, что вместе с мужчиной живут два человека женского пола - вероятно, его жена и дочь. В описании патента говорится, что данные о людях будут использоваться для таргетинга рекламы.

Как сообщала "Страна", Цукерберг запретил сотрудникам Facebook пользоваться смартфонами Apple.

Напомним также, что Facebook позволил удалять сообщения в своем Messenger.

Также стало известно, что Киев направил Facebook запрос из-за масштабной утечки данных украинцев.