Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области Валерий Манько в сентябре купил авто стоимостью более миллиона гривен. Свой новый Porsche Cayenne он задекларировал, об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Отметим, что автомобиль 2013 года выпуска обошелся фискалу в 1 028 916 гривен. Он приобрел его у ЧП "Лидер-К".

На пост и.о. начальника управления Фискальной службы в Запорожской области Манько был назначен 23 октября 2018 года. Летом 2018 он сменил сразу две должности: заместителя начальника ГУ Фискальной службы в Киевской области и замначальника ГУ Фискальной службы в Запорожской области.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, вице-спикер Рады Сыроид задекларировала машину, которую она купила за 10 гривен.

Также мы писали, нардеп-стрелок Пашинский задекларировал $120 тысяч налички, два авто Mercedes и катер с прицепом.