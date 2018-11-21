Авиакомпания Wizz Air запустит новые прямые рейсы из Киева и Харькова до польского Кракова. Об этом сообщает avianews.com.

Как говорится на сайте бронирования авиаперевозчика, полеты из украинской столицы в Краков начнутся с 5 апреля 2019 года и будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты уже доступны в продаже по цене от 609 гривен в одну сторону с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади. Рейсы Харьков-Краков Wizz Air запустит с 16 сентября 2019 с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Билеты в продаже по цене от 459 гривен в одну сторону.

Новые направления в Украине будут запущены в рамках открытия новой базы Wizz Air в Польше весной 2019 с двумя самолетами Airbus A321. Кроме рейсов в Киев и Харьков Wizz Air также откроет рейсы из Кракова в Бари, Биллунн, Донкастер-Шеффилд, Катанию, Кутаиси, Ларнаку, Лондон, Осло, Ниццу и Турку.

Как сообщала "Страна", компания Wizz Air намерена в 2019 году возобновить работу украинской "дочки".

Напомним, украинцы могут полететь в Лондон за 609 гривен. Wizz Air запустила рейсы из Харькова.