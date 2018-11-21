Участники всеукраинской акции владельцев автомобилей на еврономерах, которая уже второй день проходит по всей стране, заявили о двухдневной приостановке протеста.

Соответствующее заявление сделал один из руководителей организовавшего акцию движения "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич. Он заявил, что активисты продолжат борьбу, но теперешний формат протеса больше не актуален, а смысла митинговать под Радой и на дорогах в областях уже нет.

Также Ярошевич поблагодарил всех участников акции и заявил, что ее участники не хотели конфликтовать с полицией, и "ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение".

Напомним, на второй день блокировки украинских трасс "евробляхерами" в полиции решили насильно разгонять митингующих и пригрозили им уголовными делами. В частности, правоохранители сообщили, что 5 дел уже открыто и расследуются.

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