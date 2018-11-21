За год стоимость жаркого выросла почти на 20%, прежде всего за счет свинины. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"На начало ноября 2017 это блюдо стоило 66,6 грн, тогда как сегодня она нам обойдется в 79,3 грн. ¾ стоимости блюда составляет мясо, поэтому именно оно играет ведущую роль в определении цены", - написал он.

Также эксперт уточнил цены на продукты, из которого готовят жаркое:

Картофель - 1,5 кг. В 2017 он обходился в 8,7 грн, а в 2018 году - 9,8 грн. Рост за год произошел на 13%.

Свинина - 500 г. В 2017 - 49,8 грн, а в 2018 году - уже 59,1 грн. Стоимость увеличилась за год на 19%.

Морковь - 150 г. В прошлом году морковь 150 г стоили 1 грн, а в этом году - на 80 коп дороже - 1,8грн. Подорожание за год на 80%.

Лук - 150 г. В 2017-м украинец платил за такое количество лука 75 коп, а в этом - уже 1,5 грн. Цена за год выросла на 100%.

Масло подсолнечное - 50г. В 2017-м - 1,6 грн, а 2018-м - 1,7 грн. Стоимость поднялась на 6%.

Сметана - 100г. В 2017-м - 4,7 грн, в 2018-м - 5,4 грн. Рост составил 15%.

Скриншот: facebook.com/ Олексій Дорошенко

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы тратят на продукты почти всю минимальную зарплату.

Также мы сообщали, что мясная корзина подорожала за год на 66 гривен.