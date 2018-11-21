Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отчиталось о завершении строительного сезона 2018 года. Однако еще в сентябре в "Укравтодоре" без утайки рассказали, где в Украине самые плохие дороги. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы завершили строительный сезон 2018 года... На сегодня, с учетом последнего постановления по перераспределению средств, на дорогах госзначения выполнено 95% работ", - сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Кабмина в среду.

Он подчеркнул, что с 2018 года подписание актов выполненных работ и зачисление средств подрядным организациям осуществляется по итогам проверки качества сертифицированными специалистами. "Фактически на сегодня имеем 100% выполнения работ", - констатировал глава "Укравтодора".

По его словам, работы на дорогах местного значения в рамках реализации программы по децентрализации выполнены более чем на 63%. "В этом году местные органы власти получили 11,5 млрд грн, в следующем году эта сумма вырастет до 14,6 млрд грн", - отметил он.

По данным "Укравтодора", лучшие показатели по ремонту и строительству дорог показали в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях, наиболее низкие - в Луганской, Николаевской, Тернопольской и Одесской областях.

При этом Новак подчеркнул, что "Укравтодор" не является контролирующим органом выполнения работ на дорогах местного значения. В планах на 2019 год запланировано финансирование дорожной отрасли в размере 51,1 млрд грн, из них на дороги госзначения - 34,4 млрд грн, на дороги местного значения - 14,6 млрд грн, на фонд безопасности на дорогах - 2,1 млрд грн.

Как сообщала "Страна", чиновник присвоил более миллиона гривен за фейковый ремонт дорог в Днепропетровской области.

Также "Страна" писала о том, как на Закарпатье чиновники начали ремонт дороги после двухдневной ее блокады селянами.