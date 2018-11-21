Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает бойкотировать законопроект №9306 о криминализации клеветы, который был внесен в Раду 20 ноября. Об этом председатель НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в Facebook.

"БПП "поздравила" журналистов с Днем Свободы! 5 лет тюрьмы! Именно столько могут сидеть по тюрьмам журналисты, которые будут публиковать "клеветнические" материалы", - пишет Томиленко.

Он подчеркивает, что снова речь идет о запрете на профессию. "Речь идет о криминализации клеветы, против чего общественность уже активно протестовала в 2012-м году! И именно под давлением СМИ и общества Виктор Янукович не пошел на протягивание в парламенте инициативы сажать за клевету.

И вот снова... Фактически нардепы из БПП призывают сажать журналистов за критику власти! (ибо для них и журналистские расследования, и язвительные комментарии - это же все клевета). Ни в одной цивилизованной стране такого нет!", - заявляет глава НСЖУ.

Он напоминает, что такую законодательную инициативу проявили три депутата от БПП: "генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук, экс-помощника которого арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, вице-президент Федерации бокса Киева Артур Палатный и экс-руководитель ООО "Киевторгсервис" Олег Великин".

"НСЖУ призывает бойкотировать проект 9306. Господа депутаты, не вмешивайтесь в деятельность средств массовой информации!", - заявил Томиленко.

Фото: facebook.com

Законопроектом №9306 предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 151-2 "Клевета", согласно которой за "умышленное распространение заведомо недостоверных ведомостей, которые позорят честь и достоинство другого лица или подрывают ее деловую репутацию" можно будет получить до трех лет лишения свободы. В пояснительной записке они заявили, что свободу слова в Украине начали "путать со вседозволенностью".

Если Верховная Рада примет этот законопроект, уголовное производство за клевету будет возможно только на основании заявления потерпевшего. Предыдущая попытка криминализировать клевету была предпринята Партией регионов 16 января 2014 года. Причем тогда наказание, предусмотренное законом авторства Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка, было мягче. 28 января 2014 года закон был отменен.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-помощника депутата от БПП арестовали по делу Гандзюк.

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