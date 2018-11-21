21 ноября правительство приняло решение об увольнении начальника Гослекслужбы Натальи Гудзь. Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в своем Twitter.

По данным Супрун, причиной увольнения стал незаконный запрет на вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. И.о. министра здравоохранения сообщила, что запрет был безосновательным и подрывал национальную безопасность Украины.

Скриншот: Twitter/ Уляна Супрун

Напомним, еще в сентябре правительство приняло решение отстранить руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь и его первого заместителя Владислава Целину из-за необоснованных запретов на некоторые лекарственные препараты.

Также мы писали, что в Украине запретили вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка из-за русского языка.