21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина поручил Министерству инфраструктуры изучить возможность обеспечения детей светоотражающими средствами, чтобы по вечерам они могли ходить по дорогам и не подвергать себя опасности. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам премьера, Министерство инфраструктуры должно разработать план, "каким образом можно обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время".

Также Гройсман отметил, что ношение светоотражающих средств вечером должно быть обязательным - как в некоторых странах Евросоюза. Он предположил, что можно разработать специальные наборы для украинских учеников и раздавать их в школе.

Чтобы усилить безопасность на украинских дорогах, Гройсман также предложил обновить перекрестки и сделать новые островки безопасности.

Напомним, в России водители теперь обязаны носить светоотражающие полосы, выходя из машины ночью.

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