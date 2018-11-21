Кабинет министров поддержал "антирейдерский законопроект", который предусматривает лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия.

"Мы ликвидируем коммунальные предприятия, которые фактически выполняют функции регистраторов и которые имеют самое большое количество проблем, которые возникают при регистрации. 90% жалоб, которые рассматривает комиссия (по вопросам рейдерства - ред) и суды по лишению прав собственности на имущество касаются сотрудников этих предприятий", - цитирует Интерфакс-Украина министра юстиции Павла Петренко.

Кроме этого, проект закона предлагает отменить плату в размере не менее 1% суммы договора для частных нотариусов. Стоимость услуги предлагается определять исключительно по договоренности сторон.

При этом документ предлагает также установить верхнюю границу стоимости нотариальной услуги государственных нотариальных контор на уровне 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов.

Как отметил министр юстиции, в 122 районах Украины не работают ни частные, ни государственные нотариусы.

"Первый блок вопросов, которые решает этот законопроект, это ликвидация кадрового дефицита государственных нотариусов в сельской местности", - отметил Петренко.

В то же время документ содержит предложение ввести норму, предусматривающую, что право аренды в реестре должно совпадать со сроком действия договора.

Ранее "Страна" писала о том, что в селе под Киевом работящие рейдеры сами обмолотили и забрали урожай подсолнечника на 1,5 миллиона.

Также мы сообщали, как рейдеры с бывшими добробатовцами грабят селян и причем здесь Минюст.