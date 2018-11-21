Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом Порошенко сообщил 21 ноября в Facebook.

"Декоммунизации следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского", - нависал президент. По его словам, Петровский - один из руководителей коммунистической диктатуры и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа. "Процедура изменения названия области предусматривает поправки к Конституции. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов", - отметил он и добавил, что подал в ВР соответствующий законопроект. Также Порошенко написал, что Днепропетровская область станет Днепровской, а "место Петровского – на свалке истории".

Скриншот: facebook.com/ Петро Порошенко

Название Днепропетровской области содержит упоминание о Григория Петровского (1878 – 1958) – деятель коммунистического режима в Украине, а следовательно, относится к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск на город Днепр.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада 20 ноября провалила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Так, за изменение названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовало всего 202 народных избранников из необходимых 226.

Также мы писали о том, что нардепы переименовали Кировоградскую область в Кропивницкую.