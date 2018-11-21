Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак не исключает, что зимой на дорогах Украины могут происходить различные чрезвычайные ситуации в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 21 ноября.

"В той части Европы, в которой мы живем, зима является суровой и бывает сложной. Мы стараемся реагировать своевременно и в рамках возможных ресурсов. Но должны понимать, что могут быть различные чрезвычайные ситуации, это бывает во всех странах Европы, когда даже подготовленная техника и люди могут не справиться", - сказал Новак.

Чиновник попросил о терпении, разумном пользовании автомобилями в период сложных погодных условий, особенно это касается большегрузного транспорта.

"Со своей стороны, обещаем сделать все возможное для того, чтобы люди не почувствовали или меньше почувствовали неудобства зимнего периода, и максимально обеспечить безопасность во время зимнего содержания дорог", - отметил глава Укравтодора.

Напомним, при первых снегопадах, 14 ноября, в Украине произошло более тысячи ДТП. При этом половина всех аварий зафиксирована в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что у Бацьки предупредили автомобилистов о пробках на границе из-за протеста украинских евробляхеров.

Также мы сообщали, что во Львове выпал первый снег. Город сковали пробки, на дорогах - аварии.