21 ноября продолжается всеукраинская акция протеста "евробляхеров", которые в ее рамках блокируют трассы по всей стране. В полиции решили насильно разгонять митингующих. Открыто 5 уголовных дел по фактам блокирования дорог. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.

В частности, по данным правоохарнителей, по состоянию на 13:30 21 ноября движение на автодорогах из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в 7 областях: Волынской (с.Княгинино, трасса М-19), Житомирской (с.Грозино, М-07; с.Березино, М-06), Кировоградской (с.Степное, Н-14), Львовской (с.Розвадов и с.Милятин, М-06), Одесской (Беляевский район, с.Дачное, М-05), Полтавской (г.Кременчуг) и Черниговской областях (ПП "Яриловичи, М-01). Суммарное количество участников составляет более тысячи человек.

А по данным "Укравтодора", всего протестующие против принятия законопроектов №8487 и №8488 блокировали 21 ноября движение по дорогам государственного значения в 20 местах в 15 областях Украины.

До сих пор продолжается акция на дороге "Киев-Чоп" во Львовской области. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, несколько десятков участников протеста ходят по пешеходным переходам в селах Старый Милятин и Розвадов в Бусском и Николаевском районах.

Днем 21 ноября была перекрыта трасса Киев-Броды. Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: "Страна"

А вот по данным Черниговской областной государственной администрации, движение транспорта через пункт пропуска на украинско-белорусской границе в с.Новые Яриловичи Репкинского района по состоянию на 11:30 21 ноября было восстановлено.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что акции протеста "евробляхеров" нарушают права других граждан, поэтому их будут разгонять. Также сообщается, что в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях уже открыты уголовные дела по факту блокирования транспортных коммуникаций, нарушителям светит штраф, исправительные работы или даже тюремное заключение.

Скриншот: Facebook/ Патрульна поліція України

Ситуацию на своей странице в Twitter прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. Он заявил ,что "евробляхеры" превратили право на протест в ограничение прав других. Также он проанонсировал жесткую реакцию полиции в случае неповиновения митингующих.

Скриншот: Twitter/ Arsen Avakov

Напомним, нардепы подтвердили решение изменить порядок растаможки авто.

Также мы писали, что 20 ноября на трассе Киев-Чоп полиция задержала и отпустила трех протестующих евробляхеров.