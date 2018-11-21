Трое народных депутатов от БПП предлагают ввести уголовную ответственность за клевету, после того как помощник народного депутата Николая Паламарчука стал фигурантом уголовного дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом пишет движение "Чесно".

Отмечается, что авторами соответствующего законопроекта являются Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин. "Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, звучащими со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины (Николая Паламарчука - Прим. Ред.) о причастности к совершение особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку К. Гандзюк)", – приводится в сообщении "Чесно" цитата из пояснительной записки к законопроекту. Санкция за клевету - от штрафа до 3 лет тюрьмы.

"Неужели на 5 год после Революции Достоинства возвращаемся к диктаторским "законам 16 января"?, - пишет движение. Также авторы поста напоминают, что именно помощника депутата Паламарчука, соавтора законопроекта, арестовали как вероятного организатора преступления. "(Игорь) Павловский, который до 6 ноября был помощником Паламарчука, по утверждению некоторых херсонских активистов, якобы передал деньги исполнителям нападения. Он эти обвинения отрицает", - сообщает "Чесно"

Скриншот: facebook.com/ Громадський Рух "Чесно"

Напомним, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз и перенесла многочисленные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Ранее "Страна" сообщала, что известно об экс-помощнике депутата от БПП Павловском, которого арестовали по делу Гандзюк.

Также мы писали о том, что в СБУ объяснили, почему экс-помощника депутат от БПП арестовали по делу Гандзюк.