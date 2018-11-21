В Киеве прямо на проезжей части два водителя автомобилей на евробляхах устроили настоящий боксерский спарринг. Инцидент произошел вечером 20 ноября и попал на видео, которое опубликовано на странице Киев оперативный в Facebook.

Авторы поста в соцсети сообщают, что на BMW и Audi были литовские регистрационные знаки.

"BMW X5 ехал по встречке за машиной скорой помощи, после этого решил перестроиться в полосу движения. Естественно, его не хотели впускать и объяснили крепким словом, как и куда надо ехать. Дальше все по знакомой схеме: "боец" подрезает, вылетает и понеслась...", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в автомобиле BMW на пассажирском сидении сидела беременная девушка, которой пришлось обратиться за медицинской помощью. Также за медицинской помощью обратился водитель Audi - у него подозрение на сотрясение мозга.

Ранее "Страна" писала о том, что евробляхеры продолжают перекрывать дороги в пяти областях Украины.

Также мы сообщали, что евробляхеры привезли под Верховную Раду сгоревший автомобиль Ярошевича.