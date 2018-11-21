Народный депутаты сегодня, 21 ноября, подтвердили решение изменить порядок растаможки машин. Парламент отклонил два проекта постановлений - № 8487-П, 8487-П1 об отмене голосования за введение новой формулы расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобилей из-за границы, пишет 112.ua.

Во время рассмотрения проекта постановления № 8487-П глава комитета ВР по вопросам таможенной политики Нина Южанина сказала, что сейчас работают над урегулированием порядка растаможки для тех людей, у которых есть не все документы, необходимые для легализации транспорта. Кроме того, по ее словам, пытаются договориться об урегулировании вопроса со странами ЕС, нормы которых нарушили владельцы авто на еврономерах.

Напомним, Верховная Рада ввела новые ставки акцизного налога на ввоз автомобилей из-за границы. Из=за этого не только в Киеве, но и в большинстве регионов владельцы автомобилей на еврономерах устроили акции протеста. Блокировали движение как по городским улицам, так и на общегосударственных трассах и пунктах пропуска на госгранице. Требовали отмены недавно принятых Радой законов №8487 и №8488, которые, как считают организаторы акции, "были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза".

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры продолжают перекрывать дороги в пяти областях.

Также мы писали о том, что правительственный квартал Киева оцепили 800 полицейских из-за митингующих евробляхеров.