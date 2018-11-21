Во время сорванной радикалами акции ко Дню памяти трансгендерных людей, которая 18 ноября проходила в Киеве, среди активистов и журналистов, которых правоохранители затолкали в метро "для эвакуации" был директор представительства Freedom House в Украине Метью Шааф. Об этом он написал в блоге на "Украинской правде".

Метью Шааф подчеркнул, что представители правоохранительных органов силой и преждевременно закончили акцию. В результате право на голос получили радикалы, которые пришли разгонять марш в защиту прав трансгендеров, а не его участники. Также, по его словам, в результате действий полиции пострадали несколько человек, среди которых - журналист и двое гражданских активистов.

Директор представительства Freedom House отметил, что марш начался мирно, в нем приняли участие около полусотни активистов. Однако представители радикальных организаций, прибывшие на место проведения мероприятия, начали бросать "дымовые шашки" и выкрикивать трансфобные и гомофобные оскорбления. По словам Шаафа, полиция не отреагировала на эти случаи хулиганства и нарушение общественного порядка.

В свою очередь, активисты были вынуждены дважды изменить место проведения акции. Сначала их перевели с Михайловской площади, а затем и с территории напротив университета имени Тараса Шевченко на Владимирской улице.

"Полиция просто прогнала нас с публичного пространства и силой, с бранью и криком на мирных активистов и журналистов, затолкала в холл станции метро", - отметил директор представительства Freedom House. - "За две минуты после того, как в Киеве меня силой затолкали в холл метро "Университет", сквозь стеклянные двери станции я увидел людей из праворадикальных групп, которые размахивали своими флагами на улице напротив входа".

Шааф подчеркивает, что физически "нейтрализовав" мирных активистов и отдав все публичное пространство людям, которые пропагандируют насилие, правоохранители наградили провокаторов. По мнению Метью Шаафа, украинская власть должна принимать соответствующие меры, чтобы обеспечить людям право на мирные собрания и провести работу с сотрудниками полиции.

Видео: Facebook/ Sofiia Lapina

Напомним, в Киеве на марше в защиту трансгендеров избили канадского журналиста и двух девушек.

Также мы писали о том, как в Киеве сорвали марш в защиту трансгендеров.